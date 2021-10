Jannik Sinner è un rullo compressore! La semifinale di Vienna è realtà: Ruud ko in due set

SportFair

Che spettacolo questo Jannik! Sinner sta giocando un tennis mostruoso e sta conquistando un successo dietro l’altro. Reduce dalla vittoria del torneo ATP di Anversa, il tennista altoatesino non ha ceduto alla stanchezza a Vienna, dove sta riuscendo ad essere protagonista, concentrato nel suo obiettivo principale, staccare il pass per le ATP Finals di Torino.

Sinner non si ferma più! La semifinale nel torneo della città austriaca adesso è realtà: Jannik ha sconfitto questa sera il suo diretto rivale nella corsa alle Finals, Ruud, in un’ora e 37 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 6-1.

Sinner stacca il pass per la sua prima semifinale a Vienna battendo il numero 8 al mondo, superando Hurkacz nella corsa alle Finals e avvicinandosi molto al norvegese. Quella di domani contro Tiafoe sarà per Sinner la 7ª semifinale in stagione. L’altoatesino da lunedì sarà numero 9 al mondo.