Sinner show a Anversa! L’azzurro vola in finale, Harris ko in due set

E’ un Sinner davvero spettacolare quello in gara nel torneo ATP di Anversa. Il tennista altoatesino non ha concesso molto nel match di oggi contro Harris, valido per la semifinale del torneo in coro sui campi in cemento della città belga.

Il numero 16 al mondo ha trionfato oggi in due set in poco più di un’ora e mezza, con un doppio 6-2, staccando il pass per la finalissima di domani nella quale sfiderà il vincente tra Brooksby e Schwartzman.

Quella di domani sarà la quinta finale in questo splendido anno per Sinner, ancora in corsa per le ATP Finals di Torino.