Sinner trionfa in scioltezza all’esordio a Vienna: Opelka sconfitto in due set, sorride anche Sonego

Continua il periodo positivo di Jannik Sinner! Reduce dalla vittoria del titolo di Anversa, l’altoatesino ha trionfato oggi all’esordio nel torneo ATP di Vienna: il giovane tennista italiano è rimasto sempre concentrato sul suo obiettivo, quello di avere la meglio sul suo avversario, lo statunitense Opelka, riuscendo a sconfiggerlo in due set. Il match è terminato in un’ora e 3 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2. Sinner stacca così il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città austriaca, nei quali sfiderà Novak, che all’esordio ha sconfitto l0italiano Mager. Sinner punta ad arrivare almeno in semifinale a Vienna per conquistare punti preziosi per la sua corsa alle ATP Finals.

Debutto positivo anche per Lorenzo Sonego che oggi ha sconfitto in due set Koepfer: il match dell’azzurro, numero 23 al mondo, è terminato dopo un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Sonego agli ottavi di finale sfiderà Ruud.