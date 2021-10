Sinner è on fire, show ad Anversa contro il francese Rinderknech: è semifinale

SportFair

E’ stata una giornata di grazia per il tennis italiano. Prima il successo di Camila Giorgi che ha dominato in lungo ed in largo contro l’olandese Rus nel torneo di Tenerife, in Spagna. Ad Anversa grandissima prestazione per Jannik Sinner che è volato in semifinale ed affronterà il sudafricano Lloyd George Harris.

Il match contro Arthur Rinderknech si è concluso sul risultato di 2-0, il francese non è riuscito a contrastare la forza dell’italiano. Nel primo set Sinner piazza un primo break, poi rischia sul 5-4 ma chiude con grandissima forza sul 6-4. Nel secondo set è dominio di Sinner, il francese commette errori gravi, Sinner chiude sul 6-2. Finisce 2-0 (6-4, 6-2). Sinner in semifinale.