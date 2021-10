Sinner batte Mussetti: l’altoatesino ai quarti di finale nel torneo ATP di Anversa

SportFair

Buona la prima per Sinner ad Anversa. Il tennista altoatesino si prende il secondo derby tutto azzurro del torneo in corso sui campi in cemento della città belga. Sinner ha sconfitto oggi il connazionale Musetti, che ieri aveva sconfitto all’esordio l’altro azzurro in gara Mager. L’altoatesino ha trionfato in due set, dopo un’ora e 35 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-2, staccando il pass per i quarti di finale del torneo. Sinner é ancora in corsa per le ATP Finals di Torino, anche se la situazione si è complicata dopo il torneo di Indian Wells: l’altoatesino, attualmente all’11esimo posto nella Race, punta ad andare fino in fondo ad Anversa e cercherà di fare del suo meglio nei prossimo appuntamenti prima delle Finals. Sinner ha più volte spiegato di non essere ossessionato dalla competizione di Torino, ma di concentrarsi nelle sue partite per migliorare il suo tennis.