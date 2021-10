Jannik Sinner in semifinale a Sofia, Duckworth sconfitto in 2 set: le Finals di Torino sono sempre più vicine

Sorride Jannik Sinner a Sofia: il tennista azzurro, numero 14 al mondo, ha conquistato il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in cemento della città bulgara, dove lo scorso anno ha vinto il il titolo.

Non è stato un match facile, quello di oggi contro Duckworth, numero 54 del ranking ATP: la sfida è terminata dopo quasi due ore di gioco col punteggio di 7-6, 6-4. Sinner attende ora di sapere chi tra Majchrzak e Krajinovic sarà il suo avversario in semifinale. Intanto l’altoatesino si avvicina sempre pià alle ATP Finals di Torino: Sinner ha infatti superato Auger-Aliassime al decimo posto nella race.