Sinner furioso con Tiafoe: “mi ha tirato addosso tre volte, si è buttato in terra quando ho fatto punto”

Delusione per Jannik Sinner che ha perso in semifinale del torneo di tennis a Vienna contro Frances Tiafoe. Dopo un avvio super, il tennista italiano è uscito dal campo, lo statunitense ha giocato molto bene e ribaltato il risultato.

“Questa volta ha davvero esagerato. Già fin dall’inizio, al cambio campo commentava il mio servizio. Io non ho risposto. Forse devo imparare a fronteggiare diversamente questi atteggiamenti, magari dovevo parlare. Non so, di sicuro mi ha tirato addosso tre volte, si è buttato in terra quando ho fatto punto, il “cinque” al pubblico… Francamente troppo”, ha detto Sinner sull’avversario.

“Però io non sono uno che ha reazioni eccessive, che spacca racchette. Le racchette sono il nostro strumento di lavoro, una volta che le rompi poi con cosa giochi? E poi non sarebbe rispettoso, perché ci sono persone che una racchetta non se la possono nemmeno permettere”.