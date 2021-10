Sinner è di un altro pianeta, contro Novak non c’è partita: l’italiano ai quarti di Vienna!

SportFair

E’ un momento magico per Jannik Sinner. Il tennista italiano si conferma in grandissima forma e vola ai quarti di finale del torneo di Vienna. Il classe 2001 ha dominato in lungo ed in largo contro Novak, la partita non è stata mai in discussione.

Partenza sprint di Sinner che mette le cose in chiaro già nel primo set: l’italiano piazza un break nel momento importante del match e chiude sul 4-6. Nel secondo set è grande spettacolo con Sinner che mette in mostra le sue grandi qualità, l’austriaco non riesce a rispondere e rientrare nel match, si chiude con un nettissimo 2-6. Sinner vince 0-2 (4-6, 2-6) ed è sempre più un grande protagonista. Norrie è stato battuto da Aliassime ed è rimasto a 50 punti di distanza, aspetto importante per le Atp Finals di Torino.