Fernando Alonso senza peli sulla lingua, duro attacco in Turchia: “ci sono regole diverse a seconda dei piloti”

Un nuovo weekend di gara è iniziato: i piloti di Formula 1 hanno incontrato oggi la stampa in vista del Gp di Turchia che si disputerà domenica pomeriggio.

Non sono mancate le polemiche: Fernando Alonso, nello specifico, ha rilasciato delle dichiarazioni davvero pungenti. Interpellato sul sorpasso fatto al Gp di Sochi, dove ha tagliato la curva 2, per il quale non ha ricevuto alcuna penalità, lo spagnolo dell’Alpine ha affermato duramente: “a giudicare dalle domande che vengono fatte qui ad Istanbul confermano solo che c’è sempre un comportamento ed una ripercussione diversa su di me in occasione dell’evento successivo alla mia manovra. Forse ora verrà cambiato il regolamento sulle vie di fuga al primo giro e nelle prime due curve. Sono stato l’idiota che, nel corso di questo campionato, ha subìto sorpassi di questo genere nelle prime gare. Ricordo i due appuntamenti in Austria, e nessuno ha fatto le domande che vengono poste a me in occasione delle prove successive. Ora, dopo Sochi, ecco arrivare subito una domanda di questo genere. È una conferma a quanto ho già detto: ci sono regole diverse a seconda dei piloti, ed argomenti diversi da trattare con alcuni piloti rispetto che con altri. Vedremo il prossimo che attraverserà la linea bianca all’ingresso del pit-lane vedremo di che nazionalità sarà ed in quale penalità incorrerà”, ha affermato.