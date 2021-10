Sfida interna in casa Ferrari, Leclerc vuole superare Sainz in classifica: “la competizione fa bene ad entrambi”

SportFair

E’ tutto pronto ad Austin per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1. Il Mondiale è ancora apertissimo: in Turchia Verstappen ha superato nuovamente Hamilton, dando vita ad un duello davvero appssionante.

In questa stagione la Ferrari, ancora una volta, non è riuscita ad entrare nella lotta per il Mondiale, ma in qualche modo ha regalato qualche spiraglio di luce per il futuro, ma non per questo i due piloti non trovano motivazioni per far bene.

Leclerc, ad esempio, punta a far meglio del suo compagno di squadra, attualmente avanti, seppur di solo mezzo punto, nella classifica piloti: “Carlos è un compagno di squadra molto, molto forte, stiamo lavorando bene insieme ma a favore della squadra. La competizione però fa bene a entrambi. Ci stiamo spingendo a vicenda dall’inizio della stagione”, ha affermato il monegasco alla vigilia del round texano.

“Amo l’America. Mi piace molto stare qui, amo l’atmosfera di tutto il paese. E mi piace anche la pista. È un tracciato divertente ma anche piuttosto impegnativo, con un bel po’ di dossi. Avendo visto la MotoGP, probabilmente l’asfalto è più accidentato di due anni fa: vedremo come andrà domani…”, ha concluso Leclerc.