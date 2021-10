Serie A1 pallavolo femminile: esordio casalingo vincente per la Savino del Bene, i risultati della 2ª giornata

SportFair

La 2^ giornata di Serie A1 Femminile si è aperta con la sfida che metteva di fronte due squadre alla ricerca immediata di riscatto dopo le sconfitte subite all’esordio in questo Campionato, ovvero la Savino Del Bene Scandicci ed il Volley Bergamo 1991, dopo i ko subiti una settimana fa per mano rispettivamente di Casalmaggiore e Trento.

Barbolini ritrova Elena Pietrini, subito schierata in campo insieme a Natalia in banda, diagonale Lippmann-Milanova, al centro Alberti e Lubian con libero Castillo. Risponde Giangrossi con Di Iulio in cabina di regia, Borgo opposta, Lanier e capitan Loda in posto quattro, Ogoms e Schoelzel al centro e Faraone libero.

A sorridere alla fine sono le padrone di casa, che vincono per 3-1 e trovano così i primi tre punti del torneo. Dopo un primo parziale dominato dalle ragazze di Barbolini, le ospiti si svegliano dal torpore, trascinate ad inizio secondo set dall’ingresso in campo della giovanissima campionessa del mondo under 20 Emma Cagnin: Bergamo lotta ad armi pari fino ai vantaggi, dove però Scandicci è brava a capitalizzare con l’ace di Lippmann che vale il 26-24. Le orobiche non si perdono d’animo e riaprono la partita nel terzo set (20-25), ma nella quarta ed ultima frazione sale in cattedra Antropova – premiata prima dell’incontro dal patron Nocentini come migliore realizzatrice della scorsa stagione in Serie A2 – e le toscane spengono sul nascere ogni tentativo ospite di prolungare la contesa, portandosi a casa set e partita sul 25-15.

Domenica le altre sfide. Grande attesa nella Capitale per la prima sfida casalinga dell’ Acqua&Sapone Roma Volley Club, che battezzerà l’esordio casalingo in massima serie con l’arrivo delle Campionesse in carica della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano. Esordio casalingo in massima serie anche per la neopromossa Megabox Vallefoglia, che dopo la sfida proibitiva del PalaVerde attende tra le mura amiche del PalaCarneroli di Urbino la Unet e-Work Busto Arsizio, reduce dalla vittoria interna in rimonta nel derby con Monza. Sempre domenica pomeriggio, scontro tra due compagini vittoriose nel primo turno: la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo il pieno di entusiasmo grazie al 3-0 su Scandicci e con una Rahimova in più nel motore, farà visita all’Igor Gorgonzola Novara, anch’essa a quota 3 punti in classifica in virtù del successo su Firenze. Saranno impegnate in casa Vero Volley Monza e Bartoccini Fortinfissi Perugia, entrambe alla ricerca dei primi punti stagionali, ospitando rispettivamente Reale Mutua Fenera Chieri ed Il Bisonte Firenze. Chiuderà il turno domenica sera la sfida della BLM Group Arena, nuova casa della Delta Despar Trentino, che dopo il successo di Bergamo vuole raccogliere altri punti contro la Bosca San Bernardo Cuneo, che deve dimenticare il passo falso interno all’esordio contro Roma.