Dramma Semedo, è morta la moglie: il messaggio di Cristiano Ronaldo è straziante [FOTO]

Un gravissimo lutto ha colpito il calciatore José Semedo, è morta la moglie. Il portoghese gioca nel Vitória Setúbal ed in passato è stato protagonista anche nel calcio italiano con la maglia del Cagliari, avventure anche con Sporting, Charlton e Sheffield. Il centrocampista è impegnato nel campionato portoghese, ma le ultime ore sono state sconvolte dalla tragedia. Secondo quanto riporta la stampa britannica la donna 34enne sarebbe morta a causa di un’infezione.

La notizia ha lasciato senza fiato anche Cristiano Ronaldo, grande amico di Semedo. Il calciatore del Manchester United ha pubblicato una Storia sul profilo Instagram: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. La scorsa settimana, inaspettatamente, se n’è andata una persona fantastica, la nostra cara Soraia, mamma meravigliosa e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha dato. Nulla può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la sua famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mia. Non ti dimenticheremo mai”.