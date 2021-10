Assomiglia a Brad Pitt e gira completamente nudo per strada a Roma: giovane talento della pallanuoto provoca un incidente e viene fermato dalla polizia

Davvero incredibile quanto accaduto ieri sera a Roma! Intorno alle 22 di ieri sera un giovane ragazzo è stato fermato dalle autorità perchè camminava per strada completamente nudo, puntando le macchine che transitavano. Una di queste, purtroppo, nel tentativo di schivarlo è finita fuori strada e i due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Nella serata una ragazza aveva segnalato la presenza di questo giovane alle autorità: “un ragazzo che somiglia molto a Brad Pitt sulla Tangenziale altezza Corso Francia. Cammina completamente nudo in mezzo alla carreggiata andando incontro alle auto. Ha causato anche un incidente. Chi è nei paraggi a Roma attenzione. Ma soprattutto: salvate quel pazzo che è bello come il sole!”.

Il giovane è stato fermato dalle autorità e portato anche lui in ospedale poichè in evidente stato di alterazione psicofisica. Sven Augusti, questo il suo nome, si è rivelato essere un giovane talento croato della pallanuoto, recentemente ingaggiato dalla Lazio Asd. Augusti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.