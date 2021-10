Qualificazioni Mondiali, scoppia lo scandalo: “calciatori intossicati”, partita a rischio

SportFair

Si torna in campo per le partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione entra sempre più nel vivo. Una gara è però a rischio, si tratta di Marocco-Guinea Bissau. Nelle ultime ore si è registrato un grosso problema che ha messo in dubbio il calcio d’inizio.

Nel dettaglio la Guinea Bissau si trova in una vera e propria emergenza, alcuni calciatori potrebbero essere costretti al forfait. L’ultima notte è stata veramente da incubo, in molti tra calciatori e staff hanno accusato diarrea e vomito, sono state necessarie cure urgenti per evitare il peggioramento della situazione. Il motivo del malessere generale non è ancora chiaro, ma le accuse sono quelle di sabotaggio. Nel dettaglio l’attacco è arrivato direttamente dalla federazione della Guinea Bissau, la squadra sarebbe stata intossicata volontariamente. Una fonte federale ha confermato: “Penso che abbiano messo qualcosa nel cibo. Tutto quanto lo staff tecnico e 25 giocatori stanno male”.

Anche l’allenatore, come riporta Marca, ha deciso di alzare la voce: “Quindici minuti dopo aver lasciato il tavolo, i giocatori e lo staff hanno cominciato ad accusare dolori allo stomaco. Alcuni hanno avuto la diarrea, ci hanno portato all’ospedale, che abbiamo lasciato all’alba di mercoledì”.

Infine un dirigente federale: “non posso mandare i calciatori in campo in queste condizioni, sarebbe un crimine da parte mia”.