Scandalo plusvalenze, Napoli e Juventus nei guai: tutti i nomi dei calciatori coinvolti, spuntano nuove squadre

E’ scoppiato un vero e proprio terremoto che riguarda il mondo del calcio italiano, nel mirino sono finite alcune operazioni di mercato con relative plusvalenze. I club di Serie A che rischiano di più sono Juventus e Napoli. Le operazioni della Juventus considerate sospette sono 42 con 21 calciatori coinvolti per un giro di 90 milioni: attenzionati gli scambi Pjanic-Arthur con il Barcellona e Cancelo-Danilo con il City. Occhi anche sull’acquisto di Osimhen dal Napoli dal Lilla, con il trasferimento in Francia di calciatori che poi sono tornati in Italia o che non hanno mai giocato con il club francese. Sono state pubblicate tutte le operazioni considerate sospette.

Scandalo plusvalenze, le operazioni sospette

NICOLÒ ROVELLA – Centrocampista, dal Genoa alla Juve per 18 milioni. Oggi è al Genoa.

MANOLO PORTANOVA – Centrocampista ceduto dalla Juventus al Genoa per 10 milioni. Oggi gioca nei rossoblù.

ELIA PETRELLI – Dalla Juventus al Genoa per 8 milioni a gennaio 2021. E’ in prestito all’Ascoli.

KEVIN MONZIALO – Dalla Juventus al Lugano per 2,5 milioni.

CHRISTOPHER LUNGOYI – Acquistato dalla Juventus dal Lugano per 2,5 milioni di euro.

FRANCO TONGYA – Ceduto dalla Juventus al Marsiglia per 8 milioni.

AKÉ MARLEY – Dal Marsiglia alla Juventus per 8 milioni.

GIULIO PARODI – Dalla Juventus alla Pro Vercelli per 1,32 milioni.

DAVIDE DE MARINO – I bianconeri lo hanno acquistato dalla Pro Vercelli per 1,5 milioni di euro.

KALY SENE – Dalla Juventus al Basilea per 4 milioni.

HAJDARI ALBIAN – Dal Basilea alla Juventus per 4,38 milioni di euro.

RAFAEL DE FONSECA – Dalla Juventus all’Amiens per 1,5 milioni.

FELIX NZOUANGO – Dall’Amiens alla Juventus per 1,9 milioni di euro.

FRANCESCO LAMANNA – Dalla Juventus al Novara per 900mila euro. Oggi è al Gubbio.

TOMMASO BARBIERI – Dal Novara alla Juventus per 1,4 milioni.

RIC LANIN – Dalla Juventus al Parma per 2,385 milioni di euro.

ALESSANDRO MINELLI – Dal Parma alla Juventus per 2,91 milioni di euro.

EDOARDO MASCIANGELO – A gennaio 2020 passò dalla Juventus al Pescara per 2,3 milioni di euro.

MATTEO BRUNORI – Dal Pescara alla Juventus per 2,93 milioni di euro.

LEONARDO LORIA – Dalla Juventus al Pisa per 2,473 milioni.

STEFANO GORI – Dal Pisa alla Juventus per 3,2 milioni.

PEREIRA DA SILVA – Dalla Juventus al Barcellona per 7,866 milioni di euro.

MIRALEM PJANIC – Dalla Juventus al Barcellona per 60,842 milioni di euro. È in prestito al Besiktas.

ARTHUR- Dal Barcellona alla Juventus per 72 milioni.

ALEJANDRO MARQUES – Dal Barcellona alla Juventus per 8,2 milioni.

JOAO CANCELO – Dalla Juventus al City per 65 milioni di euro.

PABLO MORENO – Dalla Juventus al City per 10 milioni.

DANILO – Dal City alla Juve per 37 milioni di euro.

FELIX ANDRADE – Dal City alla Juventus per 10,508 milioni. È in prestito al Parma.

EMIL AUDERO – Dalla Sampdoria alla Juventus per 20 milioni.

PEETERS DAOUDA – Dalla Samp alla Juventus per 4 milioni nel 2019.

ERASMO MULÈ – Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,5 milioni. .

GIACOMO VRIONI – Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,88 milioni.

NICOLÒ FRANCOFORTE – Dalla Juve alla Samp per 1,7 milioni di euro.

GERBI ERIK – Dalla Juve alla Samp per 1,3 milioni.

MATTEO STOPPA – Dalla Juve alla Samp per 1 milione.

MICHAEL BRENTAN – E’ in prestito alla Pro Sesto dalla Sampdoria, che l’ha acquistato dalla Juventus per 225mila euro.

ANDREA ADAMOLI – Dalla Juventus all’Empoli per 500mila euro.

LEONARDO MANCUSO – Dalla Juventus all’Empoli per 4,5 milioni.

MARCO LIPARI – Dall’Empoli alla Juventus per 600mila euro.

TOMMASO MARESSA – Dall’Empoli alla Juventus per 500mila euro.

MARCO OLIVIERI – Dall’Empoli alla Juventus per 2,4 milioni di euro.

VICTOR OSIMHEN – Dal Lille al Napoli per 71,250 milioni di euro.

ORESTIS KARNEZIS – Dal Napoli al Lille per 5,130 milioni di euro.

CLAUDIO MANZI – Dal Napoli al Lille per 4 milioni.

CIRO PALMIERI – Dal Napoli al Lille per 7 milioni.

LUIGI LIGUORI – Dal Napoli al Lille per 4 milioni.

GLI ALTRI AFFARI – Maxime Leverbe dalla Sampdoria al Chievo per 600mila euro; Davide Ivan dalla Sampdoria al Chievo per 900mila euro; Fabio Depaoli dal Chievo alla Sampdoria per 4,5 milioni; Mehdi Leris dal Chievo alla Sampdoria per 2,8 milioni. Machin Dicombo dal Pescara al Parma per 2,015 milioni; Paolo Napoletano dal Pescara al Parma per 1 milione; Fabian Pavone dal Pescara al Parma per 1,8 milioni; Alessandro Martella dal Pescara al Parma per 500mila euro; Cristian Galano dal Parma al Pescara per 2 milioni; Davide Cipolletti dal Pescara al Parma per 1,2 milioni; Stefano Palmucci dal Pescara al Parma per 3,09 milioni; Duarte Gaston Brugman dal Pescara al Parma per 2,55 milioni; Matteo Brunori dal Parma al Pescara per 1 milione e 15mila euro; Marco D’aloia dal Parma al Pescara per 2,8 milioni; Simone Madonna dal Parma al Pescara per 1 milione.