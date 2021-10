Sassuolo-Inter 1-2, le pagelle di SportFair: entra Dzeko e lascia tutti a ‘Boga’ aperta

SportFair

Partita dai due volti per l’Inter nella gara della settima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo in trasferta contro il Sassuolo. I nerazzurri si sono dimostrati ancora altalenanti, è il problema che il tecnico ex Lazio dovrà provare a risolvere. La compagine di Dionisi si è confermata una possibile outsider, nonostante il risultato di oggi. Nel primo tempo si verificano alcuni episodi dubbi, il Sassuolo passa in vantaggio con un rigore trasformato da Berardi. Per l’Inter il più pericoloso è Barella. Nella ripresa entra Dzeko e l’ex Roma cambia la partita. Prima va subito in gol di testa, poi si procura il calcio di rigore. Lautaro Martinez non sbaglia dal dischetto. Finisce 1-2.

Sassuolo-Inter, le pagelle di SportFair

SASSUOLO (4-2-3-1):

Consigli voto 6: si supera nel primo tempo, non può nulla sul colpo di testa di Dzeko, ingenuo sul rigore dell’1-2. Consigli per gli acquisti.

Muldur voto 5.5: sbaglia qualcosa in fase di disimpegno, si lascia scappare gli attaccanti dell’Inter. Partita complicata come il suo nome.

Chiriches voto 6: è un difensore di esperienza e si dimostra sicuro nonostante la forza dell’avversario. Sangue freddo.

Ferrari voto 5.5: non accelera, mancano cavalli nel motore. Come la Formula 1.

Rogerio voto 6.5: è una continua spina nel fianco sulla fascia, non si ferma mai. Giardiniere.

Maxime Lopez voto 6: potenzialmente è uno dei più forti della squadra, oggi non lo mette in mostra. Non va al Maximo.

Frattesi voto 6.5: quantità, qualità ed inserimenti. Il Sassuolo ha trovato un grande centrocampista. Scoperta.

Berardi voto 7: è il calciatore più importante della squadra e lo dimostra anche oggi. Non sbaglia su calcio di rigore. Come l’ossigeno.

Djuricic voto 6: si prende la responsabilità di alcuni palloni, si limita un po’ in fase offensiva. Con il freno a mano.

Boga voto 6.5: qualità e corsa, potenzialmente è immarcabile. Deve crescere di condizione. A Boga aperta.

Defrel voto 6.5: è un attaccante ma oggi si mette in mostra per il sacrificio. Aiuta tanto la squadra.

Panchina: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Raspadori 6, Harroui, Toljan, Traore 6, Kyriakopoulos, Scamacca s.v., Henrique

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 7: rischia in diverse occasioni, anche l’espulsione. Ma è stato decisivo con interventi di livello. Quello vero.

Skriniar voto 5: passo indietro evidente, ingenuo in occasione del rigore.

De Vrij 4.5: sbaglia due palloni sanguinosi nel primo tempo e lancia gli attaccanti avversari. E’ rimasto negli spogliatoi.

Bastoni voto 6: è il migliore della difesa, è sorprendente per un calciatore ancora giovane. Asso di Bastoni.

Dumfries voto 5.5: solo un’azione da segnalare, un ottimo pallone in area che non viene sfruttato dai compagni. Dov’è Hakimi?

Barella voto 6.5: nel primo tempo è il migliore dei nerazzurri con ampio margine. Va vicino al gol, nella ripresa meno bene.

Brozovic voto 6: partita di equilibrio per il centrocampista, è sempre prezioso. Epic.

Calhanoglu voto 5: è un fantasma, involuzione rispetto alle prime partite. Anonimo.

Perisic voto 6.5: male nel primo tempo, nella ripresa mette un pallone perfetto per Dzeko. Si salva in calcio d’angolo.

Lautaro voto 6: non è stata una buona partita per l’argentino, ma è freddo su calcio di rigore.

Correa voto 5.5: partita deludente per l’attaccante che non entra mai nel vivo del gioco. Corre..a e basta.

Panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Vidal 6, Dimarco 6, D’Ambrosio s.v., Darmian 6.

Dzeko voto 8: è un attaccante eccezionale. Entra e va subito in gol di testa, si procura il calcio di rigore. A ‘Boga’ aperta, ancora una volta.