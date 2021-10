La risposta a Mourinho e lo sfogo contro la Lega, Sarri attacca: “non conoscono il loro stesso regolamento”

SportFair

Serata difficile, ma positiva, quella di ieri per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha ottenuto una bella vittoria sul Lokomotiv Mosca per 2-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

A fine match, però, non sono mancate le polemiche: il tecnico laziale, infatti, non le ha mandate a dire alla Lega per la troppa vicinanza tra il match di Serie A e quello di Europa League.

“Vittoria importante. Siamo rientrati in classifica, ma la strada per la qualificazione resta complicata. Nelle ultime due partite la squadra è cresciuta molto, la circolazione della palla è fluida. Dobbiamo continuare così. Lega? Dicono che non conosco il regolamento. Forse invece sono loro che non conosco il regolamento che loro stessi fanno. Quello dell’intervallo delle 48 ore è una norma Uefa. La Lega ha invece stabilito a luglio di quest’anno che una squadra che gioca in Europa deve avere un intervallo di tre giorni. E poi c’è il buon senso. far giocare alle 12.30 una squadra che ha giocato il giovedì sera a me disturba. E dirò lo stesso se capiterà a Napoli e Roma“, ha affermato Sarri.

Non è mancata una risposta a Mourinho, che ha dichiarato di aver giocato contro una ‘squadra piccola’ nel derby di domenica: “io ho grande stima di Mourinho e non gli rispondo, non ci sto a questa pantomima, lui ha tutto il diritto i pensare quello che vuole“.