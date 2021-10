Salernitana-Napoli, entrata killer di Kastanos: inevitabile il cartellino rosso, poi espulsione di Koulibaly [FOTO]

SportFair

Salernitana e Napoli sono in campo per la partita dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi, gli azzurri per lo scudetto mentre la squadra di Colantuono per la salvezza.

Nel primo tempo due occasioni per il Napoli che non riesce a concretizzare, la Salernitana risponde ma non la sblocca. Nel secondo tempo Spalletti si gioca la carta Petagna: è proprio l’attaccante a colpire la traversa, Zielinski non può sbagliare. Al 69′ intervento killer di Kastanos su Anguissa, inevitabile il cartellino rosso per il calciatore della Salernitana. Al 76′ in dieci anche il Napoli per l’espulsione da ultimo uomo su Koulibaly.