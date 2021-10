SportFair

Che la Ferrari avrebbe presto cambiato la power unit di Carlos Sainz era nell’aria da un po’ ormai: già la settimana scorsa, infatti, si vociferava che lo spagnolo sarebbe presto incappato in una fastidiosa, ma inevitabile, penalità.

Quel momento è arrivato! La Ferrari ha deciso di sostituire la power unit della monoposto dello spagnolo in Turchia, dove dunque Sainz partirà all’ultimo posto in griglia, così come accaduto a Sochi per Leclerc.