Cappotto Roma sotto il gelo: Mourinho umiliato dal Bodo Glimt. Pareggio della Lazio in Europa League

E’ stata una giornata dai due volti per le squadre italiane in Europa, la Roma è scesa in campo in Conference League, la Lazio in Europa League. Continua il momento preoccupante per la compagine di José Mourinho che ha perso per la prima volta nella competizione. Prestazione da dimenticare per i giallorossi che pagano anche le temperature bassissime della Norvegia. La partita è in archivio già nel primo tempo per i padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Botheim e Berg. La Roma riapre la gara con Carles Perez. Nella ripresa i giallorossi crollano e arrivano altri due gol del Bodo con Botheim e Solbakken. Finisce con un clamoroso 6-1, chiudono Pellegrini e ancora Botheim. Sorpasso in classifica: il Bodo in testa con 7 punti, Roma seconda con 6.

Nella sfida di Europa League la Lazio non è andata oltre il pareggio contro il Marsiglia. Si sono affrontate due squadre forti ed in grado di togliersi soddisfazioni. Nel primo tempo meglio la squadra di Sarri che va vicina al gol, ma non riesce a sbloccare. Nel secondo tempo grande occasione per i padroni di casa: il gol di Immobile viene annullato per fuorigioco. Poi diverse occasioni per la Lazio, ancora Immobile il più pericoloso. La gara non si sblocca, finisce 0-0. Il girone è sempre più equilibrato, la Lazio a quota 4, il Marsiglia a 3.