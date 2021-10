Roma-Napoli, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Si torna in campo per la nona giornata del campionato di Serie A: uno dei due big match mette di fronte Roma e Napoli. Momento difficilissimo per la squadra di José Mourinho che è reduce dalla debacle in Conference contro il Bodo Glimt con il risultato di 6-1. Percorso opposto per la compagine di Spalletti che ha sempre vinto in campionato e guida la classifica.

Pochi dubbi di formazione per le due squadre. La Roma si affida alla coppia di centrali Mancini-Ibanez, a centrocampo Veretout e Cristante, poi c’è Zaniolo. Abraham unica punta. Il Napoli risponde con Lozano, Osimhen e Insigne in attacco.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski, 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

Roma-Napoli, data e canale tv

Il match della 9ª giornata di Serie A fra Roma e Napoli sarà trasmesso domenica 24 ottobre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).