Roma-Napoli 0-0, le pagelle di SportFair: Osimhen è umano, Mkhitaryan si dimentica di scendere in campo

Il Napoli non vince. E già questa è una notizia. La Roma si riscatta dopo la debacle contro il Bodo Glimt in Conference League. E questa è un’altra notizia. Si è concluso il big match della nona giornata del campionato di Serie A. Nel primo tempo l’occasione più importante è per Osimhen, l’attaccante non riesce a concretizzare. I giallorossi non rinunciano a giocare e ci provano soprattutto nel secondo tempo, ma non si registrano grosse occasioni da gol. Quella più importante si registra nel secondo tempo con il palo di Osimhen su deviazione di Mancini. Nel finale il risultato non cambia, finisce 0-0. Il Napoli sale a 25 punti, gli stessi del Milan. La Roma a 16.

Roma-Napoli, le pagelle di SportFair

Roma (4-2-3-1):

Rui Patricio voto 6: qualche brivido di troppo tra primo e secondo tempo, si salva. Fortunato.

Karsdorp voto 6: partita principalmente difensiva per il terzino che è sempre un calciatore prezioso. Si riscatta.

Mancini voto 6.5: decisivo su Osimhen, salva un gol che sembra già fatto. Sbaglia un gol di testa. Colpo Mancino.

Ibanez voto 6: Osimhen è un osso durissimo, il difensore riesce a limitare i danni.

Vina voto 6: passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni deludenti. Partita che dà fiducia.

Cristante voto 6.5: è uno dei migliori, quantità e qualità per Mourinho. Spina nel fianco.

Veretout voto 6: è un po’ condizionato dal rigore sbagliato contro la Juventus, non riesce a cambiare passo. Vede i mostri.

Zaniolo voto 6.5: non è ancora nella migliore condizione, ma quando cambia passa è immarcabile. Qualità. Egoista nel finale.

Pellegrini voto 6: ci prova con qualche inserimento, ma non riesce a concretizzare. Determinante.

Mkhitaryan voto 5: si dimentica di scendere in campo. Fantasma.

Abraham voto 5.5: un problema fisico lo limita, non è la sua migliore prestazione.

(dal 66′ El Shaarawy 5.5)

(dall’87’ Shomurodov s.v.)

Napoli (4-3-3):

Ospina voto 6: quando chiamato in causa risponde presente. Attento.

Di Lorenzo voto 6.5: si conferma in ottima forma, positivo nelle due fasi del campo. Lorenzo il Magnifico.

Rrahmani voto 6: è sempre più una certezza per Spalletti. Sorpresa.

Koulibaly voto 6.5: uno dei migliori difensori in circolazione. Una roccia.

Mario Rui voto 5.5: qualche disattenzione di troppo, non riesce a contenere gli attaccanti della Roma. Mal di testa.

Anguissa voto 6.5: il Napoli ha piazzato un grande colpo di mercato, lo dimostra anche oggi.

Fabian voto 6.5: il pallone canta tra i sui piedi. Cantautore.

Zielinski voto 5.5: si prende tante responsabilità, ma non sempre è lucido. Annebbiato.

Politano voto 6: ci prova nell’uno contro uno, gli manca il guizzo finale.

Osimhen voto 5.5: è sempre quello più pericoloso, ma non concretizza in almeno due occasioni. Almeno è umano. Gol annullato nel finale.

Insigne voto 6: è in grado di creare superiorità numerica, mette in mostra le qualità tecniche.

(dal 71′ Elmas 6)

(dal 71′ Lozano 6)

(dall’81’ Mertens s.v.)