Roma-Milan, bolide su punizione di Ibrahimovic: poi l’esultanza provocatoria di Zlatan [VIDEO]

SportFair

Roma e Milan sono in campo per il posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, si tratta di uno scontro per le zone altissime della classifica. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a rispondere al Napoli, vincente nel derby contro la Salernitana.

La gara è viva già dai primi minuti, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. La partita si sblocca dopo 25 minuti, il marcatore è stato Zlatan Ibrahimovic. Bolide su calcio di punizione dello svedese, Rui Patricio non vede partire il pallone e deve raccogliere la sfera dalla rete. Poi esultanza provocatoria dell’attaccante che ha risposto alzando le mani ai tanti fischi dei tifosi giallorossi.