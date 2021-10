Zarco sfreccia sul bagnato di Misano: Quartararo in difficoltà nelle Fp1 del Gp dell’Emilia Romagna

SportFair

Lo spettacolo del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è ufficialmente iniziato! Dopo il giovedì dedicato alla stampa i piloti sono finalmente scesi in pista per fare sul serio in quello che è l’ultimo Gp di Valentino Rossi davanti al suo pubblico, nella sua Misano.

Sono appena terminate le prime prove libere che vedono un ottimo Zarco davanti a tutti, in una sessione caratterizzata dalla pioggia. Il francese del team Pramac si è lasciato alle spalle Marc Marquez, vincitore del Gp di Austin ed il ducatista Miller. Quarto Jorge Martin, seguito da Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, protagonista di una scivolata sul finale.

Non male Valentino Rossi, 12°, mentre Fabio Quartararo non è riuscito a far meglio del 18° tempo.