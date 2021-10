Musetti subito ko a Indian Wells: sconfitto in due set e intanto Berrettini rinuncia al doppio per problemi fisici

SportFair

Esordio amaro per Lorenzo Musetti nel torneo ATP di Indian Wells. Il tennista italiano sapeva di dover affrontare una dura prova sin dal debutto, sfidando il più esperto Ramos e non è riuscito nell’impresa di sconfiggerlo per accedere al secondo turno. Musetti si è arreso al suo rivale, numero 48 del ranking ATP, dopo un’ora e 27 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-3.

Intanto arrivano notizie non troppo piacevoli per i tifosi italiani: Berrettini ha deciso di rinunciare al torneo di doppio e non scenderà quindi in campo, sul cemento Californiano, in coppia col connazionale Sinner. Il romano ha accusato un risentimento muscolare al collo e per questo motivo ha deciso di concentrare tutte le sue energie nel torneo singolare.

Avanza Jasmine Paolini

Benissimo Jasmine Paolini! L’azzurra, numero 63 del ranking mondiale, ha sconfitto in tre set, grazie ad una splendida rimonta, la belga Mertens. Paolini ha vinto dopo due ore e 50 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, avanzando così al terzo turno del torneo.