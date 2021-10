Il GP di Turchia è di Bottas! Super Leclerc a Istanbul, Hamilton ci mette una pezza

SportFair

Che gara oggi a Istanbul! Il Gran Premio di Turchia di Formula 1 ha regalato emozioni speciali ed uno spettacolo unico, tra strategie, pit stop, rimonte e tanto altro. Al termine dei 58 giri è Valtteri Bottas a festeggiare per una speciale vittoria, seguito sul podio dalle Red Bull di Verstappen e Perez. Ai piedi del podio Charles Leclerc, autore di una gara splendida, che ha fatto sognare i fan della Rossa e li fa sognare in ottica 2022, poichè sembra che i primi cambiamenti sulla monoposto in vista delle prossime stagioni promettono bene. Il monegasco della Ferrari è stato in testa alla gara per qualche giro ma ha poi dovuto cedere le posizioni ai suoi rivali, più veloci di lui. Quinto invece Lewis Hamilton, autore di una bella rimonta, dopo essere partito dall’11° posto, seguito da Gasly e Norris. Appena fuori dalla top 10 Giovinazzi, 11°, seguito dal suo compagno di squadra, Raikkonen.

Applausi anche per Sainz che, partito dall’ultima posizione in griglia per la sostituzione della power unit, ha chiuso la sua gara all’ottavo posto.