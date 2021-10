Fognini si ferma al terzo turno: Tsitsipas trionfa in rimonta, eliminato anche Andy Murray

SportFair

Niente da fare per Fabio Fognini al torneo ATP di Indian Wells: il tennista ligure, numero 30 del ranking Mondiale si è fermato al terzo turno della competizione in corso sui campi in cemento californiano. Fognini ha ceduto al greco Tsitsipas che ha trionfato in rimonta: il numero 3 al mondo ha vinto in tre set dopo due ore e 4 minuti di gioco col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, staccando il pass per gli ottavi di finale. Per l’Italia resta in corsa dunque solo Sinner, che stasera affronterà Fritz, che ha sconfitto ieri Berrettini. Nella notte ko anche Andy Murray, che ha ceduto in due set a Zverev: il campione olimpico ha trionfato in due ore e 8 mminuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6.