Miller porta in alto la Ducati a Misano, Quartararo non migliora: i risultati delle Fp2 del Gp dell’Emilia Romagna

Lo show continua a Misano! I piloti della MotoGP sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Nel pomeriggio, questa volta soleggiato e asciutto, è Miller a piazzarsi in testa alla classifica dei tempi, seguito da Zarco e da un ottimo Aleix Espargaro che porta l’Aprilia tra i migliori.

Sorride Luca Marini, sesto nel pomeriggio di Misano, mentre Bagnaia ha chiuso la sua sessione di prove con l’8° tempo, seguito da Danilo Petrucci e Jorge Martin.

Ancora in difficoltà Fabio Quartararo, che domenica potrebbe chiudere definitivamente i giochi conquistando il titolo di campione del mondo, solo 16°. Sessione complicata anche per Valentino Rossi e Dovizioso, rispettivamente 22° e 24°. Non brilla Vinales, 21°.