Gli straordinari risultati di Bagnaia e le condizioni della pista di Austin, Valentino Rossi spiega: “ecco perchè non sono andato in Safety Commission”

SportFair

E’ tutto pronto ad Austin per il Gp delle Americhe. Ieri sera sono andate in scena le qualifiche, che hanno visto brillare un ottimo Pecco Bagnaia, poleman sul circuito texano. Sabato amaro per Valentino Rossi, che oggi partità dalla 20ª casella, nonostante qualche sensazione positiva provata nella giornata di ieri: “oggi mi sono sentito meglio rispetto a ieri, specialmente nella FP3 non sono andato troppo male. Alla fine, il time attack era stato abbastanza buono e nella FP4 ero anche riuscito a migliorare il passo. In Q1 poi non è andata male con la prima gomma, ma con la seconda mi sono ritrovato in mezzo al traffico e ho perso l’anteriore proprio quando ho provato a spingere un po’ di più“, ha infatti spiegato il 9 volte campione del mondo al termine delle qualifiche.

“E’ un vero peccato, perché domani dovrò partire davvero molto indietro e non sarà una gara semplice, anche perché il mio passo non è fantastico. Proveremo a migliorare domattina nel Warm-Up e poi a fare la scelta giusta a livello di gomme“, ha aggiunto.

Non poteva mancare un commento sulle condizioni della pista: “ieri ho visto molti piloti preoccupati dai dossi, ma non sono andato in Safety Commission, perché quest’anno ormai correremo sicuramente, ma il prossimo anno io non ci sarò più, quindi non è un mio problema. Non ho chiesto agli altri ragazzi, ma credo che abbiano domandato di migliorare la situazione per il prossimo anno, anche se è quello che avevamo già fatto per quest’anno. Spero che li accontenteranno, perché la situazione attuale è un po’ pericolosa“.

Mentre sul suo allievo ha affermato: “Pecco è impressionante, è la sua terza pole position consecutiva, con un giro incredibile. E’ in grande forma ed è un vero piacere vederlo guidare. E’ davvero tanto tempo che non vedevo la Ducati guidata così bene, quindi sono molto felice per lui“.