Zarco davanti a tutti nelle Fp3 di Misano: Bagnaia e Quartararo fuori dalla Q2

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di lavoro in pista a Misano! I piloti della MotoGP sono scesi in pista per la terza sessione di prove libere del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Una sessione strana e complicata, soprattutto per i due piloti che stanno lottando per il titolo Mondiale: Bagnaia e Quartararo, infatti, hanno chiuso fuori dalla top 10 e nel pomeriggio dovranno passare dalla Q1 per poi lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Il più veloce oggi è stato Zarco, seguito da Jorge Martin e Miller. Quarto tempo invece per Oliveira, che si lascia alle spalle Marc Marquez e Pol Espargaro. 7° invece Morbidelli, mimglior pilota Yamaha, splendido risultato infine di Luca Marini, che chiude al 10° posto. Appena fuori dalla top 10 Bagnaia, 11°, mentre Quartararo è 15°. Lontani i due italiani del team Petronas: Dovizioso e Rossi chiudono le Fp3 del Gp dell’Emilia Romagna rispettivamente in 22ª e 23ª posizione.