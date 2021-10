Doppietta Mercedes ad Austin, Bottas precede Hamilton nelle Fp1: bene le Ferrari in Texas

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara per i piloti di Formula 1: i campioni sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti, sul cicuito di Austin.

Sulla pista texana la Mercedes si è resa subito protagonista con una splendida doppietta con Bottas davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo invece Max Verstappen, leader della classifica piloti, seguito da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ottimo nono posto per Giovinazzi, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen.