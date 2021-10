Rissa Lazio-Inter, il commento di Maurizio Sarri nel post match: “se qualcuno doveva mettere la palla fuori dovevano essere loro”

SportFair

Pomeriggio di fuoco all’Olimpico con la sfida tra Lazio e Inter dell’ottava giornata di Serie A. Lazio-Inter è terminata col punteggio di 3-1 e con una rissa davvero terribile tra i giocatori delle due squadre ed uno spettacolo di cattivo gusto in campo.

A far infuriare i nerazzurri è stato il terzo gol della Lazio: l’Inter ha proseguito il gioco nonostante l’infortunio di Dimarco, fermo in mezzo al campo, la Lazio, dunque, dopo aver recuperato il pallone ha continuato il suo gioco, fino ad a mettere la palla in rete e segnare un nuovo gol. A fine match Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il match e, ovviamente, anche questo spiacevole episodio.

“Siamo andati sotto su un rigore ma eravamo in partita, avevamo le nostre situazioni. Ho detto ai ragazzi che se rimaniamo in partita non perdiamo mai, basta un episodio per ribaltare la partita. Quando Dimarco va a terra il pallone ce l’ha l’Inter che va a tirare, se qualcuno doveva buttare la palla fuori dovevano essere loro. Situazione chiara, con l’uomo per terra sono andati a concludere. Queste scene si vedono solo in Italia, in Premier League non ho mai visto niente del genere. Felipe Anderson è stato aggredito più volte, Luiz Felipe espulso mentre salutava Correa. Dobbiamo trovare solidità, costruire le fondamenta e poi costruire sopra. Luis Alberto? A livello di intensità ha momenti di calo, può viaggiare su intensità diverse, si vede dai test. Ad un certo punto abbiamo sofferto l’ampiezza e concedevamo spazi, dovevamo riuscire ad accorciare, nel primo tempo abbiamo sofferto. Felipe Anderson e Pedro hanno fatto bene. Io sono un allenatore da campo, mi diverto a lavorare a migliorare i giocatori, nel calcio di oggi queste cose iniziano a venire meno. Sta diventando un lavoro diverso e a me piace meno”