Ancora un ko per i Lakers, troppa tensione in casa gialloviola: rissa in panchina tra Howard e Davis [VIDEO]

Momenti di tensione nella panchina dei Lakers che hanno incassato nella notte italiana l’ennesimo ko, cedendo ai Suns. Howard e Davis, durante un time out, sono quasi venuti alle mani ed è stato necessario l’intervento dei compagni per separarli e placare gli animi.

Non è chiaro il motivo del litigio, ma dalle immagini che circolano in rete è evidente che i due si sono urlati qualcosa in faccia e per evitare il peggio sono dovuti intervenire i compagni di squadra. Davis si è avvicinato ad Howard, sedutosi in panchina, per dirgli qualcosa, ma evidentemente il centro gialloviola non ha apprezzato e ha reagito alzandosi di scatto e affrontando il suo compagno.

“Stiamo bene, siamo amici, abbiamo già messo da parte lo screzio”, ha commentato a fine partita Howard. “Abbiamo lasciato tutte le incomprensioni nello spogliatoio all’intervallo lungo“, ha aggiunto Davis.