Ambra Angiolini zittisce tutti, il messaggio in radio è davvero speciale: “esiste per tutti il giorno zero”

Da ieri non si fa altro che parlare della rottura di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Chi, ed è stato poi confermato dalla figlia dell’attrice e showgirl, Jolanda, che ha anche confermato le voci di un presunto tradimento dell’allenatore della Juventus.

A far parlare ancor di più della fine della storia tra Ambra e Max è stata poi la scelta di Striscia la Notizia di consegnare all’attrice il tapiro d’oro. E’ stata proprio la mossa di Valerio Staffelli a far infuriare e sfogare sui social la giovane Jolanda e come lei tante altre donne del mondo dello spettacolo, dal Selvaggia Lucarelli a Francesca Barra e Laura Chiatti.

Oggi, però, ci ha pensato Ambra Angiolini ha mandare un messaggio davvero importante, a zittire tutti: “esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perche quello che segue lo zero è sempre un un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta”, questa la citazione letta dall’attrice a Radio Capital.