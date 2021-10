Buffon sa ancora come si fa! Gigi decisivo in Cittadella-Parma: rigore parato ad Antonucci [VIDEO]

SportFair

Se secondo molti ormai è vecchio e dovrebbe ritirarsi, altri sono invece contentissimi di vederlo ancora in campo, a difendere i pali della sua porta. Gigi Buffon ha dimostrato questa sera di essere ancora in grado di essere decisivo e di sapere fare il suo mestiere.

L’ex portiere della Juventus è stato decisivo nel match di oggi tra Cittadella e Parma, valido per la 10ª giornata di Serie B, parando al 12′ il rigore di Antonucci. Una parata importantissima, che Buffon non ha potuto replicare al 78′, quando sul dischetto si è presentato Baldini che è riuscito a mettere la palla in rete. Il Parma ha portato a casa una bella vittoria per 2-1.