Il retroscena di Fabregas sull’addio di Messi al Barca: “una settimana prima era vicinissimo al rinnovo”

L’addio di Leo Messi al Barcellona fa ancora chiacchierare. Il calciatore argentino ha deciso di dire addio alla squadra blaugrana e ha iniziato una nuova avventura al Psg, in Francia. A tornare a parlare della rottura tra Messi ed il Barca è stato Fabregas, ex compagno della Pulce: “ero in vacanza con lui una settimana prima dell’annuncio del suo addio. Mi aveva detto che era vicinissimo alla firma con il Barcellona, che la settimana successiva avrebbe ripreso gli allenamenti. Cinque giorni più tardi l’ho risentito e mi ha detto che non sarebbe stato più possibile e che la società gli aveva chiesto di andarsene“, ha affermato a Prime Video.