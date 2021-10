Gli azzurri della pista sorridono: recuperate in Romania le bici rubate a Roubaix, torneranno presto in Italia

La settimana scorsa una terribile notizia aveva lasciato sconcertati gli azzurri e tutto lo staff del ciclismo su pista al risveglio in hotel a Roubaix, dove gli italiani si trovavano per i Mondiali 2021: le bici del quartetto campione olimpico e campione del mondo nell’inseguimento erano state rubate, insieme ad altre bici, per un totale di 22, e altro materiale.

Oggi, ad una settimana dal quel brutto giorno, arriva una notizia splendida: le bici sono state recuperate in Romania dalla polizia locale durante un’operazione antidroga.

Tra la refurtiva è stato trovato il ‘bottino’ di circa 600.000 euro, rubato durante i Mondiali di Roubaix e 20 persone sono state arrestate.

“La ricerca ha rivelato che, nella prima parte del 2021, 4 uomini della contea di Vrancea avrebbero formato un gruppo criminale organizzato con l’obiettivo di introdurre nel paese droghe, che successivamente avrebbe venduto a Vrancea e nelle Contee di Bacău. Sarebbe inoltre emersa un’organizzazione criminale che mirava alla rivendita di refurtive provenienti da vari Paesi europei. Ieri la polizia ha messo a segno un’operazione che ha colto gli indagati in flagranza di reato, mentre stavano cercando di vendere alcune delle 22 biciclette rubate in Francia. Successivamente sono state effettuate 14 perquisizioni domiciliari durante le quali sono state sequestrate 21 biciclette, 8 schermi tv, un dvr, 10 telefoni cellulari, 2 grammi di hashish, e 2800 euro in contanti”, questa la nota della polizia romena.

Le bici potranno presto tornare dai loro proprietari: lo staff azzurro è infatti a stretto contatto con le autorità per avere la refurtiva restituita il più presto possibile.