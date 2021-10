Real Madrid-Bilbao e Granada-Atletico Madrid posticipate: la Liga prende posizione

SportFair

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, in particolar modo continua a regalare spettacolo la Liga spagnola. Sono tante le squadre in corsa per vincere il campionato, in particolar modo le candidate sono Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Nel frattempo si sono registrate delle defezioni in vista della giornata di campionato: Real Madrid-Bilbao e Granada-Atletico Madrid sono state posticipate.

Il motivo? Quello di tutelare i club impegnati in Liga, ma anche difendere la salute dei calciatori da possibili infortuni. Nella notte tra venerdì e sabato si sono giocate tre partite per i Mondiali: Argentina-Perù, Cile-Venezuela e Brasile-Uruguay. I club si sono lamentati per gli impegni ravvicinati, in più i calciatori si sono sottoposti al periodo di isolamento.