Quanto hanno guadagnato gli azzurri dell’inseguimento con l’oro Mondiale? La cifra che intascheranno Ganna e compagni

SportFair

Il Mondiale di ciclismo su pista ha regalato tantissime emozioni, l’Italia si è messa in mostra nelle ultime due giornate. Ieri è stato un vero e proprio trionfo: la prima gioia si è registrata nell’inseguimento a squadra maschile con il gradino più alto del podio, poi l’argento nell’inseguimento femminile. Infine l’impresa di Letizia Paternoster che ha trionfato nella gara ad eliminazione.

Il montepremi

Ma a quanto ammonta il montepremi per la vittoria dell’oro nell’inseguimento? Si tratta di una cifra veramente simbolica: 16.000 euro per l’intera squadra, ovvero poco più di 3.000 euro ciascuno, in totale sono stati cinque i ragazzi che sono saliti sul gradino più alto del podio. Nel dettaglio i premi di gara si dividono per l’intera squadra, quindi compresi anche gli uomini dello staff. Ogni singolo atleta potrà beneficiare, inoltre, di eventuali bonus garantiti dai propri sponsor, più eventuali accordi con la Federazione ed, ovviamente, sullo stipendio garantito dalle singole squadre.