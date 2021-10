Quanto ha guadagnato Colbrelli vincendo la Parigi-Roubaix? Montepremi… agghiacciante

SportFair

Sono ancora impresse nella mente e nel cuore di tutti gli italiani le immagini dela vittoria di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix. Il ciclista della Bahrain Merida è stato autore di un’impresa storica, diventando il secondo italiano a conquistare la vittoria nell’Inferno del Nord.

Un successo davvero speciale, che però non soddisfa a 360°. Il montepremi della Parigi-Roubaix, non è per nulla importante: per il vincitore non è previsto un compenso ricchissimo. Per gli uomini è a disposizione un totale di 90 mila euro e al vincitore ne vanno solo 30 mila, da dividere anche con i suoi compagni di squadra, ai quali Colbrelli regalerà un orologio.

Fortunatamente, la Bahrain ha pensato ad un bel bonus economico per dare a Colbrelli la giusta ricompensa per l’impresa compiuta in condizioni davvero complicate, ma al momento non è stata rivelata la cifra.

La discriminazione sessuale

In questi giorni ha fatto discutere molto la differenza di montepremi tra gara maschile e gara femminile. Se già quello maschile non è soddisfacente, quello femminile è proprio ridicolo: si tratta di un totale di soli 7.005 euro dei quali solo 1535 (da dividere con le compagne) vanno alla vincitrice.