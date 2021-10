Sinner verso le Finals: quanti punti separano l’altoatesino da Torino, la situazione

SportFair

Domenica speciale per Jannik Sinner, che ieri si è confermato campione del torneo ATP di Sofia. Il tennista altoatesino è ancora in corsa per le ATP Finals di Torino e anche se ha ammesso di non avere il pensiero fisso a quell’evento, tutti gli italiani sognano di poterlo vedere in campo insieme a Berrettini e di avere dunque due azzurri in gara.

Alle Finals di Torino ci vanno 8 tennisti e attualmente Sinner è decimo nella classifica della ‘Race’, a 270 punti da Hurkacz, che chiude la lista dei classificati vista l’assenza di Rafa Nadal.

La situazione

Alle Finals sono, al momento, quattro i tennisti sicuri di gareggiare a Torino e sono Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. Dopo di loro ci sono Rublev e Berrettini, quasi certi della loro partecipazione, mentre gli ultimi due posti saranno contesi da ben quattro tennisti, ruud, Hurkacz, Sinner e Auger-Aliassime, superato dall’altoatesino proprio nei giorni scorsi.

Sono cinque le settimane che separano questi tennisti dall’evento finale che chiude la stagione 2021 di tennis e sono tanti, dunque, ancora, i punti da assegnare, partendo dagli imminenti Indian Wells, fino ad arrivare per Parigi-Bercy e Stoccol,ma, passando prima da Vienna e San Pietroburgo, tra gli altri.

Sinner, dunque, ce la metterà tutta per raggiungere questo splendido traguardo, per nulla impossibile da raggiungere.