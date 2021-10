Hamilton show nelle qualifiche in Turchia, ma la pole è di Bottas: super giro di Leclerc sul finale

SportFair

Qualifiche spettacolari questo pomeriggio sul circuito di Istanbul. Lewis Hamilton ha chiuso davanti a tutti, in prima posizione, ma la pole position è di Valtteri Bottas, poichè il britannico della Mercedes dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia a causa della sostituzione di alcuni elementi nella power unit.

Secondo posto per il finlandese della Mercedes, che dunque partirà dalla prima casella in griglia, seguito da un buon Max Verstappen, che cercherà di approfittare della penalità del suo diretto rivale per rosicchiare importanti punti in campionato.

Dopo una Q2 difficile, Leclerc, che si è trovato sempre bene in pista in questi giorni in Turchia, è riuscito a fare un importantissimo balzo in avanti, con un super giro sul finale che gli ha regalato la quarta posizione e, dunque, la terza casella in griglia, in seconda fila.

Sainz ha preferito, insieme alla Ferrari, di non rischiare e di salvaguardare la sua monoposto vista la certezza di partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit.

Le parole dei top-3

Hamilton: “è bello tornare in Turchia, perchè l’anno scorso era stata un’annata incredibile. Tornare qui con una pista completamente diversa, fantastica, ed è stat auna sessione davvero insidiosa, c’erano ancora delle piazze umide, sono molto contento delle prestazioni che abbiamo avuto. Domani sarà difficile ma io darò tutto. Non è così semplice superare qui e tutti avremo le stesse gomme, quindi immagino che sarà complicato rimontare, però c’è questo lungo rettilineo e vedremo cosa potremo fare. Speriamo di regalare una bella gara ai tifosi“.

Bottas: “buone qualifiche in condizioni non semplici, anche in Q3 c’era un po’ di bagnato, nell’ultimo settore hp perso qualcosa ma è stato comunque un buon giro, come risultato di squadra era quello che pianificavamo. Io sono in pole e dovrebbe andar bene insomma. Io mi concentrerò sulla mia gara domani, penso sia l’unica cosa da fare quando parti davanti“.

Verstappen: “le qualifiche all’inizio sonos tate complicate, ma rispetto a ieri siamo riusciti a dare una svolta positiva. E’ stato un bel recupero rispetto a ieri, era il miglior risultato che potessimo ottenere oggi, partirò dal secondo posto”.