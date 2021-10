Quagliarella ‘immortale’: in gol per la 17ª stagione di fila. L’attaccante come Altafini, Mancini, Baggio e Totti

SportFair

Le partite delle 15 della settima giornata del campionato di Serie A hanno regalato tantissimi colpi di scena, in particolar modo è stata bellissima la partita tra Sampdoria e Udinese. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-3, si sono registrati continui ribaltoni. Gli ospiti sono passati in vantaggio con un gol di Pereyra, la reazione immediata dei blucerchiati si concretizza con l’autogol sfortunato di Larsen. La squadra di Gotti torna di nuovo in vantaggio con Beto. La Sampdoria non molla mai e ribalta il risultato prima con il pareggio su rigore di Quagliarella e poi con una magia da lontano di Candreva. Nei minuti finali il gol del definitivo 3-3 di Forestieri.

Quagliarella da record

Nel frattempo Fabio Quagliarella è sempre più da record. L’attaccante si conferma ancora un attaccante eccezionale, in grado di fare la differenza. La Sampdoria continua a puntare tantissimo sul calciatore e le risposte sono sempre di alto livello, forma una coppia di grande esperienza con Caputo. L’ex Napoli è andato in gol nella partita contro l’Udinese. Quagliarella è riuscito nell’impresa di mettere a segno almeno un gol in Serie A per la 17ª stagione consecutiva. Soltanto sei giocatori sono riusciti nell’impresa: José Altafini, Gianni Rivera, Roberto Mancini, Roberto Baggio, Alberto Gilardino e Francesco Totti. Un record veramente incredibile per un attaccante ancora in grado di trascinare la Sampdoria.