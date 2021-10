Inizia la 7ª giornata di campionato: dal derby di Torino ad Atalanta-Milan, il programma di Dazn delle partite di Serie A e Serie BKT

SportFair

Serie A TIM

La settima giornata di campionato, dopo una settimana di appuntamenti europei, si apre venerdì 1 ottobre con un unico appuntamento, Cagliari-Venezia alle 20:45. Si prosegue sabato 2 dove le prime a scendere in campo sono Salernitana-Genoa alle 15:00, seguite dal derby di Torino alle ore 18:00 con Torino e Juventus e alle 20:45 da Sassuolo-Inter.

Una domenica 3 piena di impegni, alle 12:30 le prime a scendere in campo sono Bologna e Lazio, nel pomeriggio, alle 15:00, in contemporanea Sampdoria-Udinese e Hellas Verona-Spezia. Alle 18:00, sempre in contemporanea, Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. A concludere questa giornata alle 20:45 Atalanta-Milan.

Serie BKT e calcio internazionale

Anche la settima giornata di Serie BKT si apre venerdì 1 alle 20:30 con Lecce-Monza e si conclude domenica 3, sempre alle 20:30 con Benevento-Perugia.

Per il grande calcio internazionale anche questo weekend torna la Liga spagnola, sotto i riflettori Atletico Madrid-Barcellona (sabato 2 ottobre alle 21:00), Espanyol-Real Madrid (domenica 3 ottobre alle 16:15) e Granada-Siviglia (domenica 3 ottobre alle 21:00).

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN in questo turno i match tra Cagliari-Venezia, Sassuolo-Inter, Bologna-Lazio, Fiorentina-Napoli e Roma Empoli, insieme ad Atletico Madrid-Barcellona. Ad alternarsi alla conduzione saranno Giorgia Rossi e Marco Russo che commenteranno le partite insieme ad Alessandro Matri, Massimo Gobbi, Borja Valero, Dario Marcolin, Marco Parolo, Emanuele Giaccherini, Andrea Barzagli e Ciro Ferrara.

Zona Gol

Appuntamento su Zona Gol sabato 2 alle 14:00 per la Serie BKT e domenica alle 17:30 con gli appuntamenti della Serie A TIM. Il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.