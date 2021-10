Pazza Premier League, il Chelsea scappa in vetta: tonfo del Manchester City, delusione Liverpool

SportFair

La Premier League continua a regalare emozioni, si sono registrati risultati veramente a sorpresa. Nella prima gara di oggi successo dell’Arsenal contro il Leicester, i Gunners sono in grandissima forma. La gara si è conclusa con il risultato di 0-2 con i gol di Gabriel e Smith Rowe.

Il Chelsea è una squadra veramente forte e ottiene la quarta vittoria consecutiva, 0-3 contro il Newcastle con la doppietta di James e il rigore di Jorginho.

Tonfo casalingo del Manchester City in casa contro il Crystal Palace, nei primi minuti un gol di Zaha, decisiva anche l’espulsione di Laporte, nel finale la chiude Gallagher per lo 0-2.

Solo un pareggio per il Liverpool. Doppio vantaggio per la squadra di Klopp che sembra mettere in ghiaccio la partita con Henderson e Mane. Poi la reazione del Brighton con Mwepu e Trossard, finisce 2-2.