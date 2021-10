Premier League, 2/3 dei calciatori non sono vaccinati: “ho preso due volte il Covid, ma non mi vaccino”

SportFair

La Premier League deve fare i conti con il problema dei calciatori no-Vax: due terzi dei giocatori non sono vaccinati e solo 7 club possono contare su oltre il 50% dei calciatori coperti da doppia dose. Un calciatore che non ha intenzione di vaccinarsi, almeno per il momento, è Callum Robinson, 26enne attaccante del West Bromwich. “Ho preso due volte il Covid, ma non mi sono vaccinato. Più avanti potrei cambiare idea, ma in questo momento non sono vaccinato”.

La Premier League è intenzionata ad offrire degli incentivi economici per convincere i calciatori alla vaccinazione ed evitare i rischi di possibili rinvii o sospensioni delle partite. Sono state lanciate diverse campagne di sensibilizzazione, l’ultima dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp: “Non capisco le persone che dicono che questa sia una violazione della loro libertà. Perché se è così, il fatto che non possono guidare ubriachi lo è. È un po’ come guidare in stato di ebbrezza. Ho preso il vaccino perché ero preoccupato per la mia salute ma soprattutto per tutti quelli che mi circondavano. Se prendo e soffro di Covid-19: colpa mia. Se lo prendi e lo diffondi a qualcun altro: colpa mia e non è colpa di nessun altro”. Tanti calciatori hanno deciso di non vaccinarsi, i casi comunicati sono stati quelli di Granit Xhaka e N’Golo Kanté, centrocampisti di Arsenal e Chelsea.