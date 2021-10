Stefano Pioli ed i fischi a Donnarumma, il tecnico rossonero spiega il gesto dei tifosi: “entrano in gioco passione e sentimenti”

SportFair

Pochi giorni fa l’Italia di Mancini ha incassato la sua prima sconfitta dopo 37 match consecutivi senza ko. Gli azzurri hanno perso contro la Spagna nella semifinale di Nations League e domani torneranno in campo per la finale per il terzo posto, contro il Belgio.

A far discutere tanto sono stati i fischi dei tifosi del San Siro per Gigio Donnarumma, al centro delle polemiche per la sua decisione di dire addio al club in cui è cresciuto, il Milan, per iniziare una nuova avventura al PSG.

Sulla vicenda è intervenuto anche Stefano Pioli, allenatore rossonero: “Donnarumma? Gigio ha dato tutto per il Milan fino all’ultimo giorno e il club ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino alla fine. I fischi? Entrano in gioco passione e sentimenti: l’enorme relazione che c’è tra la tifoseria e Donnarumma è fatta di tanto amore, ma anche di tanto dispiacere”, queste le parole del tecnico a “Il Giornale”.