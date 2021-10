Perché il gol di Mbappé è regolare? Cosa dice il regolamento

SportFair

Spagna-Francia è stata una partita dai due volti: noiosa nel primo tempo, scoppiettante nella ripresa. E’ della squadra di Deschamps la Nations League, il successo è arrivato in rimonta contro un avversario forte e che avrebbe meritato qualcosa di più. Il match si scatena nel secondo tempo, traversa di Theo Hernandez. Su ribaltamento di fronte arriva il gol della Spagna con Oyarzabal. La reazione della Francia è da grande squadra, l’attaccante del Real Madrid Benzema si inventa il gol del pareggio. In contropiede è Mbappé a chiudere i conti per il definitivo 1-2. Nel finale strepitoso il portiere Lloris che ha salvato il risultato in due occasioni.

Perché il gol di Mbappé è regolare? Il regolamento

Il gol assegnato a Mbappé ha scatenato le reazioni furiose degli spagnoli, commenti durissimi anche dai giornali. “Ingiustizia”, “stanno rovinando il calcio”, si legge. Ma il gol è regolare, ecco cosa dice il regolamento. Theo Hernandez lancia Mbappé che è sul filo del fuorigioco, i replay confermano la posizione irregolare dell’attaccante della Francia. Il Var, invece, convalida il gol scatenando le proteste e le perplessità di calciatori, tifosi e giornalisti. Il gol è regolare, secondo quanto spiega il regolamento. Tutto dipende dal tocco del calciatore della Spagna Eric Garcia: il difensore nel tentativo di intercettare il passaggio è entrato in scivolata e ha colpito il pallone, una situazione che è stata (giustamente) considerata una giocata. La posizione di Mbappé torna dunque attiva ed il gol è regolare.