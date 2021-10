D’Ambroso segna e cerca… Dumfries! La speciale esultanza e le spiegazioni: “ragioniamo solo con il noi” [FOTO]

SportFair

Serata magica per l’Inter, che ieri al Castellani ha trionfato 2-0 contro l’Empoli, grazie anche ad uno splendido Alessandro D’Ambrosio, che ha sbloccato il match segnando il gol del vantaggio nerazzurro.

Un momento davvero speciale per il 33 interista, che è stato protagonista poi di un’esultanza altrettanto speciale: D’Ambrosio, infatti, dopo aver segnato si è avvicinato alla panchina dell’Inter cercando il suo compagno di squadra, Dumfries, criticato dopo il pareggio con la Juventus: “la dedica a Dumfries? Abbiamo raggiunto determinati risultati ragionando solo con il noi e non con l’io. Non lasciamo nessuno indietro. Era un gesto dovuto. A prescindere dal calciatore, era giusto sottolineare la forza del gruppo. Esiste un ‘Noi’ ed è quello che ci ha fatto fare la differenza negli ultimi anni”, ha dichiarato D’Ambrosio nelle interviste post match.