Il sorriso stampato sul volto ed uno speciale messaggio di ringraziamento: Pelè dimesso dall’ospedale

SportFair

Il peggi è passato: Pelè è stato finalmente dimesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo. L’ex calciatore brasiliano era stato ricoverato circa un mese fa per un intervento per la rimozione di un tumore al colon ed è rimasto ricoverato nella struttura fino a ieri.

Il bollettino

E’ stato l’Albert Einstein di San Paolo a comunicare con un bollettino medico che Pelè è stato dimesso e come proseguirà il suo percorso nei prossimi giorni. “Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall’ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà la chemioterapia, dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino, eseguito il 4 settembre“, si legge nella nota.

Il messaggio social di Pelè

Pelè in questo mese non ha mai perso il sorriso, sorriso che ha spesso sfoggiato sui social così come ha fatto ieri, in un bellissimo posto per ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di lui e che gli sono stati vicino in questo periodo anche solo con un messaggio.

“Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio. Concentrati sulla tua felicità. È vero che non riesco più a saltare, ma in questi giorni ho preso a pugni l’aria più volte del solito. Sono così felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutto il team dell’Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un’accoglienza umana e molto affettuosa. Grazie anche a tutti voi, che da lontano, riempite la mia vita con tanti messaggi d’amore”.